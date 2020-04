utenriks

Danmark har no testa 53.000 for smitte, og av desse har nærare 5.000 testa positivt, viser tal frå Statens Serum Institut.

4,1 prosent av dei som har fått påvist smitte, er døde, og tilstanden for 127 på intensivavdeling vart tysdag skildra som alvorleg eller kritisk. Måndag låg 144 på intensivavdeling.

Danske helsestyresmakter understrekar at mange av dei som døyr lir av alvorlege, underliggjande sjukdommar, og at det derfor ikkje kan seiast med sikkerheit at covid-19 er dødsårsak.

(©NPK)