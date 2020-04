Titusenvis av amerikanske helsearbeidarar utan jobb

utenriks

Over heile kontinentet opplever både små og store legesenter, spesialistgrupper og sjukehus ein kraftig inntektssvikt. Styresmaktene har bede dei om å utsetje meir rutinemessige avtalar for å halde av sengeplassar til kommande covid 19- pasientar, men mange pasientar har òg sjølv avlyst avtalar for å unngå å utsetje seg for smittefare.

I Michigan har selskapa Mercy Health og Saint Joseph Mercy Health System, som driv åtte sjukehus, varsla at dei vil permittere 2.500 personar, medan andre blir omplasserte internt.

Fleire amerikanske spesialistar på helsefaglege felt står no utan jobb i eit land og ei verd som ropar etter folk med relevant kompetanse.

– Eg hadde aldri trudd det ville komme ein dag då eg som sjukepleiar skulle bli nøydd til å til å melde meg som arbeidsledig, så dette er ganske surrealistisk for oss alle, seier Jess Poole som er anestesisjukepleiar i Pennsylvania.

Lågare lønn

Erlanger Health System, som driv seks sjukehus i Tennessee og i Nord-Carolina, er eitt av selskapa som blir hardt ramma. Berre førre veke rapporterte dei om inntektstap på fleire millionar dollar.

Så langt er det ukjent korleis den historisk store krisepakken på over 2.000 milliardar dollar, som vart vedteke i senatet slutten av mars, vil komme helsebedriftene til gode.

Enkelte av institusjonane har prøvd å gjere nedskjeringar rundt administrasjon og folk som ikkje er tilsette i kliniske stillingar. Andre vel i staden å kutte lønn eller arbeidstid for legar, sjukepleiarar og laboratorieteknikarar, medan andre igjen føler seg tvinga til å permittere dei eller seie dei opp.

Minst 42.000 helsejobbar borte

Offisielle tal frå fredag viste eit fall på 42.000 jobbar i helsesektoren, men tala er usikre. Viruset byrja å påverke økonomien og arbeidslivet først i midten av mars, og fleire institusjonar held informasjon om kutt og permisjonar for seg sjølv.

Men berre frå staten Minnesota er det kjent at 13.500 personar som på ein eller annan måte jobbar med helsetilbod, har meldt seg arbeidsledige.

10 millionar ledige i USA

Det offisielle talet på amerikanarar som har vorte arbeidsledige dei to siste vekene, er no 10 millionar. 6,6 millionar har meldt seg ledige berre den siste veka.

Økonomane trur arbeidsløysa kan komme opp på eit nivå som svarer til den store depresjonen på 1930-talet.

Folk som jobbar for det offentlege helseprogrammet Medicaid er spesielt bekymra for område av USA der viruset framleis ikkje har brote ut for alvor, medan helsearbeidarar er sagt opp eller permittert og derfor ikkje så lett kan kallast tilbake til jobb.

Tida vil vise om tilbod og etterspørsel møtest i landet med eit helsevesen som i all hovudsak er privatdrive.

