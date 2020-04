Polens regjeringsparti fekk ikkje gjennomslag for postval

utenriks

Med knappaste moglege margin klarte ikkje PiS å sikre fleirtal etter at fleire parlamentarikarar frå støttepartiet Porozumienie, som blir leidd av visestatsminister Jaroslaw Gowin, avstod frå å stemme eller stemte imot forslaget.

Like før avstemminga sa Gowin at han kjem til å tre ut av regjeringa viss han ikkje klarer å overtyde PiS om å utsetje presidentvalet.

– Eg meiner at valet bør utsetjast. 10. mai er avvist som dato, sa Gowin, som viste til koronaviruspandemien og omsynet til folks helse.

Gowin foreslår å forlenge perioden til president Andrzej Duda med to år via ei grunnlovsendring og deretter halde presidentval. Gowin sa at han vil sende inn eit forslag om det seinare måndag.

Det var måndag enno ikkje klart om PiS framleis vil prøve å gjennomføre valet berre via poststemmer 10. mai. Nasjonalforsamlinga skal møtast igjen tysdag ettermiddag.

