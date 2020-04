Merkel: -Koronaviruset er den største prøvinga til EU sidan skipinga

utenriks

– Synet mitt er at EU står overfor den største prøvinga sidan skipinga, sa Merkel på ein pressekonferanse i samband med at finansministrane i eurosona tysdag møtest for å legge ein redningsplan.

Europa har økonomisk vorte ramma av nedstengingar og massepermisjonar som følgje av koronaviruset. Viruset har kravd over 50.000 menneskeliv i Europa til no, aller flest i Italia og Spania. Godt over 600.000 personar har vorte smitta.

– Alle er like ramma som nesten sin, og derfor er det i alles interesse, og det er i Tysklands interesse, at Europa kjem sterkare ut av denne prøva, sa Merkel.

Bede om gjeldsordning

Hardt ramma land som Italia, Frankrike og Spania ber om at alle EU-land må gå saman om ei felles gjeldsordning for å dempe dei økonomiske ringverknadene til viruset.

Men konservative politikarar i nord er generelt skeptiske til slike fellesordningar.

Merkel støttar finansministeren sin Olaf Scholz, som vil nytte seg av det europeiske krisefondet ESM.

Nemnde ikkje obligasjonsordning

På pressekonferansen nemnde ikkje Merkel dei såkalla koronaobligasjonane, som kommissær for den indre marknaden, Thierry Breton, og økonomikommissær Paolo Gentiloni måndag oppmoda Tyskland til å slutte seg til.

Desse obligasjonane utgjer eit europeisk fond som skal skrive ut langsiktige verdipapir.

Merkel fastslo òg at Europa bør vere sjølvforsynte når det gjeld produksjon av naudsynt medisinsk utstyr som munnbind og vernedrakter.

