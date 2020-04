Koronatoppen kan snart vere nådd i Europa

utenriks

Nærare 1,3 million menneske hadde måndag formiddag fått påvist koronasmitte, og talet på døde nærma seg 70.000.

Dødsraten blant dei som blir smitta, har dei siste dagane stige til over 5,4 prosent, og tilstanden for ytterlegare 46.000 som får intensivbehandling, blir kalla som alvorleg eller kritisk.

Italia toppar lista over land med flest koronarelaterte dødsfall, nærare 16.000, men der meiner legane å sjå eit ørlite lys i enden av ein lang og mørk tunnel.

Søndag melde Italia om 525 nye dødsfall det siste døgnet, det lågaste talet på to veker. Nærare 130.000 av dei 700.000 som til no er testa for koronavirus i Italia, har testa positivt, men talet på nye, daglege smittetilfelle ser ut til å falle.

– Dette er gode nyheiter, men vi må ikkje kvile på laurbæra, konstaterer leiaren for sivilforsvaret i landet, Angelo Borrelli.

Meir stabil

Spania melde søndag om 674 dødsfall, den lågaste auken på ni dagar. Der har nærare 132.000 av dei 355.000 som er testa, fått påvist smitte.

– Situasjonen er meir stabil. Talet på pasientar på intensivavdeling aukar ikkje lenger mykje, og vi har byrja å skrive ut ganske mange, fortel sjukepleiaren Empar Loren.

På eit feltsjukehus i ein messehall i Madrid, markerer helsepersonellet kvar utskriving med applaus.

Også i Frankrike, der 93.000 har fått påvist viruset og drygt 8.000 er døde, opplyser helsedepartementet at færre blir innlagde på intensivavdeling, og det daglege dødstalet er òg på veg ned.

Styresmaktene åtvarar likevel mot å ta sigeren på forskot og forlengde søndag stenginga av landet til 15. april.

Forferdeleg veke

På den andre sida av Atlanterhavet, i USA, er det få oppløftande teikn å sjå. Koronaviruset spreier seg med eksplosiv fart, ikkje minst i storbyar som New York, der over 123.000 hittil har fått påvist smitte.

Nærare 4.200 er døde i New York, nesten like mange som i resten av USA til saman, og intensivavdelingane og likhusa er overfylt.

Nærare 1,8 millionar amerikanarar er no testa, og av dei har rundt 340.000 fått påvist smitte. Kvart fjerde påviste smittetilfelle i verda er dermed i USA.

Donald Trump har bede landsmennene sine om å førebu seg på «ei forferdeleg veke», og få trur at det nedstengte landet kan opne opp igjen rett over påske, slik presidenten har hevda.

Fabrikkar og butikkar, sportsanlegg og kyrkjer er stengde.

Pearl Harbor

USAs helsedirektør Jerome Adams trur òg at dei neste dagane vil krevje mange amerikanske liv.

– Dette kjem til å bli den tøffaste og tristaste veka. Det kjem til å bli vårt Pearl Harbor- og 9/11-moment, men denne gongen kjem heile landet til å bli ramma, seier han.

Over 2.300 menneske vart drepne under Japans angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor 7. desember 1941, og nærare 3.000 vart drepne under terrorangrepa mot USA 11. september 2001.

(©NPK)