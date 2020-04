FN ber land om å verne kvinner i viruskarantene

utenriks

Guterres bad i slutten av mars om ei umiddelbar våpenkvile i alle konfliktane i verda for å kjempe mot koronaviruset. No ber han om ein slutt på all voldsbruk.

– Voldsbruken skjer ikkje berre på slagmarka. For mange kvinner finst den største trusselen der dei burde vere trygge – i deira eigen heim, seier Guterres i ein video.

– Vi veit at restriksjonar og karantene er nødvendig for å kjempe mot covid-19, men det kan stengje kvinner inne med ein valdeleg partnar, seier generalsekretæren vidare.

Han oppmodar derfor regjeringane i alle land til å innlemme førebyggjnde tiltak som del av planar for å kjempe mot koronapandemien.

Guterres understrekar at det er viktig at rettssystemet held fram med å straffeforfølgje overgriparar. Han meiner òg det bør lagast system for å melde frå om valdsbruk på apotek og i dagligvarebutikkar, og at krisesenter bør reknast som ei grunnleggjande teneste.

