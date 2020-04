Ekspertar stolar ikkje på dødstala i USA

utenriks

Ifølgje amerikanske helsestyresmakter har det hittil vore drygt 9.600 korona-relaterte dødsfall i USA, men U.S. Centers for Disease Control and Prevention medgir at talet er høgare.

– Vi veit at anslaget er for lågt, seier talskvinna Kristen Nordlund til Washington Post.

Berre dei som har testa positivt for koronaviruset, blir registrert som koronadødsfall, medan andre som døyr av covid-19, ikkje blir registrerte, opplyser ho.

Seint ute

USA var seint ute med å teste i stort omfang, og mange kronisk sjuke som er døde og som døyr, blir derfor ikkje registrerte som offer for viruset, seier epidemiologer.

Sjølv no døyr det menneske som ikkje er testa og som det heller ikkje blir teke prøvar av etter at dei er døde, mange av dei pasientar på alders- og pleieheimar, får avisa opplyst.

Praksisen med å ta prøvar av døde varierer mykje frå delstat til delstat, og enkelte innan helsevesenet meiner at det er eit misbruk av ressursar å bruke kapasitet på laboratoria på slike prøver.

Ekspertar påpeikar òg at fleire som testar negativt, likevel viser seg å ha koronaviruset i kroppen.

Ikkje berre USA

Epidemiologen Marc-Alain Widdowson ved Tropical Medicine Antwerp i Belgia trur ikkje at USA er åleine om å underrapportere koronadødsfall.

– Vi kjem aldri til å få testa alle dei som blir sjuke eller døyr. Dei globale dødstala er derfor utvilsamt for låge, seier han til Washington Post.

Administrasjonen til president Donald Trump har anslått at mellom 100.000 og 240.000 amerikanarar kjem til å døy som følgje av koronasmitte, langt fleire enn dei 60.000 soldatane som vart drepne under Vietnam-krigen.

Forskarar har spurt kva anslaget byggjer på, men har ikkje fått svar frå Det kvite hus.

Politisk strid

Støttespelarane til Trump hevdar på si side at dei offisielle dødstala i USA er blåst opp for å sverte presidenten, og at mange av dei som blir registrerte som koronaoffer, i verkelegheita døydde av andre årsaker.

Trump sjølv skulda førre veke Beijing for å underslå kor mange koronasmitta som døyr der i landet.

Kinesiske styresmakter avviser dette og hevdar at amerikanarane prøver å fjerne merksemd frå eigen kritisk situasjon.

