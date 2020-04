Ecuador legg koronadøde i pappøskjer

utenriks

Styresmaktene i byen har fått ein donasjon på 1.000 pappkister frå lokale produsentar. Dei nye kistene er utleverte til bruk ved to gravstadar, opplyste lokale styresmakter søndag.

– Dette blir gjort for å kunne møte etterspurnaden. Anten er det ingen vanlege kister igjen i byen, eller så er dei ekstremt dyre, seier ein talsmann ved rådhuset.

– Pappkistene vil vere til stor hjelp i arbeidet med å sørgje for verdige gravferder for folk som er døde under denne helsekrisa, skriv ordførarkontoret på Twitter.

Santiago Olivares, innehavar av ei gravferdsbyråkjede, seier det ikkje går an å få tak i vanlege kister lenger.

– Eg har selt 40 kister som eg hadde ved avdelinga i sentrum, og 40 andre frå hovudkontoret. Eg måtte bestille ti fleire i helga, og no er det tomt, seier han.

Eit portforbod som varer i 15 timar av døgnet, bidreg dessutan til mangel på råvarer som kisteprodusentar treng, som trevirke og metallbeslag.

Førre veke la lokalbefolkninga ut videoar på internett som viste lik liggje forlatne i gatene. Regjeringa sette deretter inn soldatar som plukka med seg 150 lik frå gater og heimar.

Dei fleste av Ecuadors 3.646 stadfesta smittetilfelle av koronavirus og 180 koronarelaterte dødsfall, er registrerte i Guayaquil og provinsen Guayas.

