EU-kommissærar prøver å overtale Tyskland til å bli med på korona-obligasjonsordning

– På same måte som Den europeiske sentralbanken gjer det i penge- og finanspolitikken, må medlemslanda no komme til felles avgjerder og vise nyskapande ånd, skriv kommissær for den indre marknaden, Thierry Breton, og økonomikommissær Paolo Gentiloni, i avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dei ser for seg det dei kallar korona-obligasjonar – eit europeisk fond som skal utskrive langsiktige obligasjonar.

Ei rekke EU-medlemmer i sør, blant dei Italia, Frankrike og Spania, har bede medlemmer i nord som Tyskland, Austerrike og Nederland om å slutte seg til ei felles gjeldsordning for å dempe den økonomiske påverknaden til viruset.

Men dei rike EU-medlemmene i nord fryktar at deira eigne skattebetalarar må betale rekninga for forsømming i dei fattigare landa i sør.

Tysdag møtest dei 19 finansministrane i eurosona for å prøve å finne ei løysing på den fastlåste situasjonen.

