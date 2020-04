Boris Johnson framleis på sjukehus

utenriks

Johnson fekk påvist koronasmitte 26. mars. Ti dagar seinare, søndag kveld, vart han send til sjukehus for undersøking.

– Han har arbeidd ekstremt hardt, leidd regjeringa og vore konstant oppdatert, og det vil halde fram, seier bustadminister Robert Jenrick til BBC.

– I dag gjennomgår han testar på sjukehuset, men han blir framleis halden informert om kva som skjer, og leier regjeringa, seier han.

Jenrick ser ikkje bort frå at statsministeren må vere endå ei natt på sjukehus, men legg til at Johnson er i god form og at han snart reknar med å vere tilbake på jobb.

– Det er verd å understreke at det var eit varsemdstiltak å dra til sjukehus. Han gjennomgår nokon rutinetestar etter tilråding frå legane. Dette er inga akuttinnlegging, så eg forventar absolutt at han vil vere tilbake i statsministerbustaden snart, seier Jenrick.

Bekymringane rundt helsa til Johnson auka etter at han fredag opplyste at han følte seg i betre form, sjølv om han framleis hadde feber.

Ifølgje The Times vart Johnson innlagt på det næraste offentlege sjukehuset til Downing Street – St. Thomas-sjukehuset, ved 20-tida søndag, der han visstnok fekk oksygentilførsel.

Det planlagde regjeringsmøtet på tysdag er avlyst og blir utsett, men det daglege koronavirusmøtet til regjeringa vil gå som vanleg, melder BBC og Sky News. Utanriksminister Dominic Raab leidde koronamøtet på måndag, sidan statsministeren er på sjukehus.

