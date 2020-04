utenriks

Boeing varsla førre månad at fabrikken ville halde stengt i to veker som følgje av koronapandemien og omsynet til dei tilsette, men forlengjer no stenginga på ubestemt tid.

Fabrikken utanfor Seattle produserer flytypen 777 og fleire andre modellar.

Boeing har òg stengt ein annan fabrikk i Washington, der 737 MAX har vore produsert. Den flytypen er sett på bakken etter to store ulykker. Boeing har til saman 70.000 tilsette i delstaten.

