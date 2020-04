Abe under press for å erklære koronakrise i Japan

utenriks

Det er avisa Yomiuri som melder at Abe så tidleg som tysdag vil erklære unntakstilstanden. Meldinga kom same dag som smittetalet i hovudstaden Tokyo nådde 1.000, skriv Reuters.

Abe vil truleg kunngjere planane måndag, ifølgje avisa.

Den japanske regjeringa har vore under press for å gjere meir for å handtere koronakrisa i landet. Smittespreiinga skjer ikkje like raskt i Japan som i andre land, men talet på nye smitta held fram med å auke.

Meir enn 3.500 menneske er stadfesta smitta og 85 har døydd, ifølgje kringkastaren NHK.

