Dødsraten stig

utenriks

64.734 koronasmitta har dei siste månadene mista livet, det er 5,4 prosent av alle som har fått påvist smitte.

Dødsraten er dermed på veg oppover, men ser ein på talet på døde i forhold til innbyggartalet i landa, er Spania og Italia framleis i særklasse.

I Spania er det registrert 256 døde per 1 million innbyggjarar, medan talet i Italia er 254, viser tal frå Worldometer.

Sverige hadde til samanlikning 37 døde per 1 million innbyggjarar laurdag, medan det tilsvarande talet i Danmark var 28, i Noreg 11 og i Finland 5.

Testar få

På verdsbasis har det vore 8,3 koronarelaterte dødsfall per 1 million innbyggjar, men dette talet heng saman med at det i store deler av verda og i fleire folkerike land knapt nok er gjort testing.

Noreg ligg på niandeplass av over 200 land, med over 19.500 utførte testar per 1 million innbyggjarar, medan det i eit land som India er utført berre 93 testar per 1 million innbyggjarar og i Indonesia berre 36.

Aukar raskt

I USA, som no står for kvart fjerde påviste smittetilfelle i verda, aukar dødsraten svært raskt, særleg i New York.

Søndag morgon var det meldt om nærare 8.500 døde i USA, noko som svarer til 26 per 1 million innbyggjarar.

New York stod åleine for nærare 3.600 av dødsfalla, og dette svarer til 182 per 1 million innbyggjarar.

(©NPK)