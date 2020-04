Boris Johnson til sjukehus

utenriks

– Han har vedvarande symptom, seier ein talsperson for kontoret til statsministeren til BBC søndag kveld

Johnson er, for å vere på den sikre sida, sendt til sjukehus etter råd frå legen, heiter det vidare.

Johnson har isolert seg i statsministerbustaden i Downing Street sidan han 27. mars avslørte at også han er smitta av koronaviruset.

– Statsministeren har framleis milde symptom, sa talsmannen hans torsdag.

Etter ei veke i isolasjon sa Johnson fredag at han framleis har feber og derfor forlenger karantenen i statsministerbustaden.

I helga kom det fram at Johnsons gravid, trulova Carrie Symonds har lege til sengs den siste veka med covid-19-lignende symptom.

Symonds tvitra sjølv laurdag at ho har vorte betre og at ho ikkje har vorte testa for koronaviruset.

Symonds oppheld seg for tida ikkje i statsministerbustaden 10 Downing Street, der Johnson sjølv sit i karantene etter at han testa positivt for viruset.

(©NPK)