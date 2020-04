Pink testa positivt for koronavirus

utenriks

I same tweet fredag sa ho at ho vil donere 500.000 dollar til to krisefond for hjelp til koronaoffer, til saman ein million dollar.

Ho seier at ho og sonen hadde symptom for to veker sidan, og at dei då testa positivt. Familien har sidan halde seg i heimekarantene.

Ho kritiserte USAs styresmakter for ikkje å ha gjort testing meir tilgjengeleg, og understreka at covid-19 er alvorleg og verkeleg og kan ramme alle, unge og gamle, friske og sjuke, rike og fattige, og at testing må gjerast tilgjengeleg for alle gratis.

