Australia ber alle med mellombels visum forlate landet

2,17 millionar utanlandske statsborgarar er no i Australia, etter å ha fått innvilga visum og andre nødvendige løyve frå styresmaktene. No er dei fleste av dei ikkje lenger ønsket.

Fungerande immigrasjonsminister Alan Tudge understrekar at utlendingar er «ekstremt verdifulle» for Australia, men åtvarar og seier at koronapandemien vil få alvorlege følgje for økonomien i landet og resultere i høg arbeidsløyse.

– Dei med mellombelse visum, som dei neste seks månadene som følgje av dette ikkje vil vere i stand til å forsørgje seg sjølv, blir oppmoda sterkt til å reise heim, seier han.

– Dei bør arrangere heimreisa så raskt som mogleg, seier han.

Ifølgje Tudge er det seg 203.000 turistar i Australia, og desse må snarast reise heim.

118.000 andre ryggsekkturistar har fått mellombels arbeidsvisum, og dei kan ifølgje Tudge få forlenga dette dersom dei jobbar innanfor sektorar som helsevesenet, landbruket eller matforedlingsindustrien.

– Men dersom dei er usikre på om dei vil klare å brødfø seg sjølv dei kommande månadene, bør òg dei reise heim, seier Tudge.

5.454 har hittil fått påvist koronasmitte i Australia, og 30 av dei er døde.

