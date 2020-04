utenriks

Risikoen for at koronaviruset skal få nytt liv i kinesiske Wuhan er stor, ifølgje Wang Zhongli, leiaren for det kommunistiske partiet.

Han oppmodar derfor dei om lag 11 millionar innbyggarane som bur i Wuhan, om å skjerpe smitterutinane og unngå å forlate heimen sin om det er mogleg.

Ifølgje New York Times hadde Wuhan heile 50.007 stadfesta tilfelle onsdag.

Totalt er det registrert 81.589 smitta i Kina og 3.318 dødsfall, viser tal frå Worldometers.

