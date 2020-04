Wuhans innbyggarar blir åtvara om ny smittebølgje

utenriks

Risikoen for at koronaviruset på ny skal smitte mange i Wuhan er stor, ifølgje Wang Zhongli, leiaren for kommunistpartiet i den kinesiske byen.

Han oppmodar derfor dei om lag 11 millionar innbyggarane i Wuhan om å skjerpe smitterutinane og unngå å forlate heimen om det er mogleg.

Dei første tilfella av den nye sjukdommen vart oppdaga i Wuhan i slutten av 2019. I januar steig talet på smitta og døde kraftig, og styresmaktene valde då å stenge av heile byen frå omverda. Samtidig vart det innført svært strenge karantenetiltak for innbyggarane.

Ifølgje New York Times har Wuhan totalt registrert 50.007 koronatilfelle sidan epidemien starta, ifølgje offisielle tal. Styresmaktene opplyser at 2.500 har mista livet.

Totalt er det registrert 81.589 smitta i Kina og 3.318 dødsfall, viser tal gitt att av Worldometers.

(©NPK)