utenriks

Samtidig åtvarar CBO om at arbeidsløysa vil overstige 10 prosent.

Om dette skulle skje vil den årlege vekstraten falle meir enn 28 prosent, heiter det i estimatet.

Budsjettkontoret til kongressen understrekar at dette er førebelse tal, og at ytterlegare forstyrringar er mogleg for økonomien.

Utrekninga tek omsyn til nye krisepakkar for å stimulere marknaden.

(©NPK)