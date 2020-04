Putin: Russland er klar til å samarbeide om kutt i oljeproduksjonen

utenriks

Putin seier Russland er klar for å inngå avtalar innanfor rammeverket i gruppa som kallar seg Opec+.

– Vi er klare for samarbeid med USA om saka, legg han til, ifølgje ei fråsegn som presidentkontoret publiserte fredag.

– Eg meiner det er nødvendig med ein samla innsats for å balansere marknadene og redusere produksjonen, seier Putin.

Oljeprisen var ved årsskiftet oppe i 68 dollar, men har falle kraftig under priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland og koronakrisa. Prisen på eit fat nordsjøolje var nede i 22 dollar fatet måndag, men gjorde eit hopp til over 30 dollar då Trump ymt om at ein avtale var på trappene mellom russarane og saudiarabarane.

Fredag var det store svingingar før prisen stabiliserte seg på rundt 32 dollar fatet. Opec-landa med Saudi-Arabia i spissen har invitert Russland og andre oljeproduserande land med på eit videomøte måndag for å diskutere tiltak for «å stabilisere marknaden».

(©NPK)