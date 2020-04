WHO: Fleirtalet som døyr i Europa er gamle og kronisk sjuke

utenriks

Over 48.000 koronasmitta er hittil døde i verda. 30.098 er døde i Europa, først og fremst i Italia, Spania og Frankrike.

– Vi veit at 95 prosent av desse dødsfalla skjedde blant dei som var eldre enn 60 år, og over halvparten av dei hos dei som var over 80 år, opplyser leiaren for WHOs verksemd i Europa, Hans Kluge.

Over 80 prosent av dei som døydde, hadde minst éin kronisk underliggande sjukdom frå før, som diabetes, høgt blodtrykk eller hjarte- og karsjukdom, ifølgje Kluge.

– På den positive sida får vi òg meldingar om at folk over 100 år, som har vore innlagde på sjukehus for covid-19, no er friskmelde, seier han.

Sjølv om dei fleste som døyr etter å ha vorte smitta, er gamle og sjuke, åtvarar Kluge mot å tru at viruset ikkje kan vere farleg òg for yngre.

– Alvorlege tilfelle har òg ramma folk i tenåra eller i 20-åra. Mange av dei har hamna på intensivavdeling, og nokre har dessverre sovna inn, seier han.

(©NPK)