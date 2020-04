Uganda får kritikk for maktmisbruk under portforbod mot koronaviruset

utenriks

– Medan vi står overfor ei folkehelseutfordring utan sidestykke, er det desto viktigare at regjeringa sikrar at det ikkje blir ei menneskerettskrise, seier HRW-granskar Oryem Nyeko.

Ifølgje Nyoko har tryggingsstyrkane både skote og banka opp folk for å handheve portforbodet og andre restriksjonar. Han ber no regjeringa gi styrkane instruks om at dette er uakseptabelt.

I Afrika er det så langt meldt inn 6.200 smittetilfelle og 230 dødsfall til Verdshelseorganisasjonen som følgje av koronaviruset. I Uganda er det 44 stadfesta smittetilfelle.

Også i Kenya og Sør-Afrika har tryggingsstyrkar vorte skulda for å ty til vald for å tvinge gjennom restriksjonar.

