Russland avviser påstand i Trumps olje-tweet

– Nei, det har ikkje vore nokon samtale, seier Putins talsmann Dmitrij Peskov til det russiske nyheitsbyrået Interfax. Han legg til at det så langt heller ikkje er planar om slike samtalar.

USAs president skreiv på Twitter torsdag at kronprins Mohammed bin Salman hadde snakka med den russiske presidenten. Trump la til at han venta at dei vart samde om eit kutt i oljeproduksjonen.

På det meste kosta eit fat nordsjøolje 34 dollar fatet etter utsegnene frå Trump, men i 17.30-tida var prisen nede i 28 dollar.

