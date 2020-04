utenriks

Regjeringas ønske om å gjennomføre valet trass i koronapandemien og strenge avgrensingar på folks bevegelsesfridom, er omstridd.

I ei meiningsmåling førre veke svarte 72 prosent at dei vil at valet den 10. mai blir utsett.

Nasjonalforsamlinga, der regjeringspartiet PiS har fleirtal, har allereie vedteke at personar over 60 år og dessutan dei som er i karantene, skal kunne sende stemma si i posten. Opposisjonen meiner at avgjerda er grunnlovsstridig.

(©NPK)