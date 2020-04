Koronatiltak kan føre til nye utbrot av polio og meslingar

utenriks

Folk kjem ikkje til vaksinasjonsstimar som følgje av koronatiltaka, og store vaksineringstilstelninger blir òg avlyste, til dømes i det sørlege Afrika. Verken barn og vaksne vil dermed bli vaksinert for dødelege sjukdommar.

Seth Berkley, som er sjef for stiftinga Gavi Vaccine Alliance, fryktar det kan føre til spreiing av andre sjukdommar enn covid-19.

– Meslingar er truleg nummer éin på bekymringslista mi no, seier han.

Meslingar er ein svært smittsam og nokre gonger dødeleg virusinfeksjon. Sjukdommen har hatt vekst dei siste åra etter å ha vore nesten utrydda.

Rutinemessig vaksinasjon

Stiftinga, som vart starta av Bill og Melinda Gates, skaffar vaksinar for ei rekke sjukdommar til barn som bur i utviklingsland.

Meir enn 140.000 menneske døydde av meslingar i 2018. Den store majoriteten av dødsfalla skjedde i fattige land sør for Sahara i Afrika.

Rutinemessig vaksinasjon er alltid svært viktig, men er spesielt viktig i ei slik tid, seier Berkley. For viss det blir eit anna utbrot no, vil det truleg føre til at helsevesenet ikkje vil klare å hjelpe alle.

Fare for utbrot

Verdshelseorganisasjonen (WHO) og partnarorganisasjonar har vedteke at alle aktivitetar mot poliospreiing, bør avlysast. Det inkluderer mellom anna nasjonale vaksinasjonskampanjar og dør-til-dør-besøk for å overvake smittespreiing.

Grunnen er at dei vil unngå å setje grupper av menneske og helsearbeidarar i unødvendig risiko.

Ekspertar i organisasjonane er samde i at det er nødvendig med tanke på kor raskt koronaviruset spreier seg, men er òg klare på at det vil føre til større spreiing.

Tvinga til å stanse polioinnsats

Den lammande sjukdommen rammar først og fremst barn under 5 år. For å få flokkimmunitet må minst 95 prosent av barn under 5 år vere vaksinerte. Vaksinasjonskampanjar skjer derfor så ofte som ein gong i månaden.

Det er opp til kvart enkelt land om dei vil stanse tiltaka, men mange føler seg likevel tvinga.

Kampen mot polio starta i 1988 med eit mål om å utrydde sjukdommen innan år 2000. Kampen går framleis føre seg mellom anna på grunn av mangel på tilgang i konfliktområde i Pakistan, Afghanistan og Nigeria. Vaksinemotstand er òg eit problem, og i nokre tilfelle kjem det nye utbrotet som følgje av vaksinane sjølv.

