Koronafrie avkrokar stålset seg for krisa

Til liks med Nord-Korea, Antarktis, Samoa og Turkmenistan er Palau eitt av dei siste områda som framleis ikkje har rapportert om tilfelle av koronasmitte.

Heilt friteken er øygruppa likevel ikkje. Ein mogleg smitta person er no sett i karantene medan styresmaktene ventar på eit prøveresultat.

Stillehavet ingen garanti

Det å liggje som ein liten prikk midt i havet er ingen garanti for å halde koronasmitten unna. Øygruppa Nord-Marianane, også den i Stillehavet, fekk påvist dei første tilfella i helga, følgd av eit dødsfall som kan ha hatt med viruset å gjere.

På Palau har folk byrja å halde lengre avstand til kvarandre. Kunstnaren og åleinemora Klamiokl Tulop fortel at mange fryktar at viruset er på veg, eller at det allereie har komme.

– Eg skulle gjerne vore optimist og sagt at vi ikkje får viruset. Men Palau får det heilt sikkert. Vi er heilt avhengige av turisme, og dei fleste av oss er avhengige av å reise for å komme på jobb, seier ho.

Palau er òg avhengig av hyppige flyavgangar for at folk skal få varene dei treng. Etter at flygingane vart kutta drastisk ned, har folk byrja å hamstre. I den største byen på øygruppa, Koror, har det så langt ført til mangel på varer som desinfeksjonsmiddel, munnbind og alkohol.

Sørpolen er isolert

På det smittefrie Antarktis er det liten grunn til å uroe seg for å bli innhenta av koronaviruset.

Basane, der rundt 90 personar er utstasjonerte, er uansett stengde heilt fram til november. For tida uroar folk seg meir for sine kjære i heimlanda, som dei på avstand har sett forandre seg til noko framandt.

Mistenkjer underrapportering

For Nord-Koreas del blir det stilt spørsmål ved om det i det heile er truverdig at smitten ikkje har nådd landet, som ligg mellom dei hardt ramma landa Kina og Sør-Korea.

Styresmaktene blir mistenkte for å underrapportere om smitte og sjukdom.

Testar frå Taiwan

Medan Palau ventar på forsyningar av koronatestar frå Taiwan, rustar befolkninga på øyane seg både for sjukdom og for økonomiske tap i ei allereie svekt turistnæring.

For uansett utfall av den første testen, er dei tropiske paradisøyane allereie ramma.

Ingen stader på kloden ser ut til å sleppe unna verknadene av koronakrisa.

