EU set av 100 milliardar euro til å hjelpe bedrifter og tilsette

utenriks

Ordninga skal finansiere nasjonale tiltak for å dekke tap av inntekt for folk som blir heilt eller delvis permitterte under covid-19-pandemien, opplyser EU-kommisjonen torsdag. Låna kan òg brukast til inntektsgarantiordningar for sjølvstendig næringsdrivande, bønder og fiskarar.

– I denne koronakrisa må vi ta i bruk alle tilgjengelege middel. Alle disponible budsjettmiddel blir flytta for å handtere dette, og det blir lempa på reglar for å sikre at pengane kjem raskt og effektivt fram, seier presidenten i kommisjonen Ursula von der Leyen.

Det er ikkje sett noko tak eller kvotar for mykje som kan lånast ut til kvart enkelt land, og målet er at pengane skal gå til dei landa som er hardast ramma.

– Vi går no saman med medlemslanda for å redde liv og verne folks levebrød. Dette er europeisk solidaritet, seier von der Leyen om låne- og garantiordninga, som har fått namnet Sure. Med dagens kurs er Sure verd 1.140 milliardar kroner.

(©NPK)