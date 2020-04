Uviss situasjon for koronaramma cruiseskip utanfor Florida

utenriks

Fleire søramerikanske land har tidlegare nekta skipa å legge til kai.

Ni personar har fått påvist viruset på Zaandam, og over 190 har symptom som stemmer overeins med virussmitte.

Rotterdam vart send frå San Diego i California med medisinsk personell, testutstyr og mat om bord for å hjelpe, og fleire utan symptom har vorte flytta over til hjelpeskipet.

Fleire i kø – og fleire på veg

I tillegg ligg fleire titals andre skip på vent ved hamnene i Miami og Everglades og elles lenger ut i farvatnet. Brorparten har berre mannskap igjen om bord, men Carnival Corp, som eig ni cruiseselskap og totalt 105 skip, har framleis meir enn 6.000 passasjerar som ikkje får komme i land.

Det er òg fleire skip på veg, blant dei Coral Princess, som ifølgje det medisinske personellet på skipet har fleire personar om bord med influensaliknande symptom enn normalt.

Den amerikanske kystvakta har over helga instruert alle cruiseskip til å behandle sjuke passasjerar og mannskap om bord, medan skipa blir haldne isolerte på ubestemd tid. I tillegg må skipa, så lenge dei oppheld seg i amerikansk farvatn, gi daglege oppdateringar om talet på koronasmitta om bord.

Utanlandske skip som «luskar utanfor amerikansk territorium» blir bedne om å først evakuere dei svært sjuke til flaggstatane til skipa.

Mange av cruiseskipa i Sør-Florida er registrerte på Bahamas, der sjukehuskapasiteten er avgrensa, og folk framleis slit med etterverknadene av orkanen Dorian i fjor.

For stor belastning

Instruksen frå kystvakta, som gjeld for alle fartøy med over 50 personar om bord, tredde i kraft 29. mars og gjeld for delstatane Florida, Georgia og Sør-Carolina i tillegg til i Puerto Rico.

Florida-guvernør Ron DeSantis seier belastninga på helsestellet i delstaten allereie er for stor til å ta imot dei smitta frå Zaandam.

– Det å berre sleppe folk av på staden der vi akkurat no har det største talet smittetilfelle, det verkar ulogisk, sa han tysdag.

Kjenner seg svikta

Zaandam-passasjerane Laura Gabaroni og ektemannen Juan Huergo er blant dei som sit fast etter å ha vorte flytta over til Rotterdam.

Paret, som bur i Florida-storbyen Orlando, er symptomfrie, og Gabaroni har skrive til DeSantis med oppmoding om å la dei forlate skipet.

– Florida held fram med å ta imot fly frå New York, og delstaten tillét at samlingar i samband med vårferien blir arrangert som planlagt. Kvifor sviktar de oss? spurde ho guvernøren.

