Tyskland innfører strengare reglar for sosiale medium

Direktiva rettar seg mot nettsider og appar som Facebook, Twitter og Instagram. Dei blir no nøydde til mellom anna å gjere det enklare for brukarane å melde inn klager, om ein til dømes skulle bli offer for truslar eller hatkampanjar over nettet.

Under det gjeldande tyske lovverket må plattformene fjerne støytande innhald når dei blir merksame på det. Innlegg som blir vurderte som kriminelle etter lovene om hatefulle ytringar og terroristpropaganda, må slettast innan 24 timar, medan brukarklager må svarast på innan 48 timar.

I tillegg må selskapa publisere ein rapport to gonger i året om korleis dei handterer klager.

Under dei nye tilleggsreglane, som først må godkjennast i Forbundsdagen, kan brukaren krevje ei ny vurdering og forklaring dersom eit rapportert innlegg ikkje har vorte fjerna. I tillegg må plattformene ikkje lenger berre slette drapstruslar og liknande ytringar, men må òg melde dei inn til Bundeskriminalamt (BKA).

Vidare må plattformene oppgi identiteten til gjerningspersonar raskare når ein domstol gir ordre om det.

