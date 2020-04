Stoltenberg: Må unngå at korona blir ei tryggingskrise

utenriks

– Vi skal diskutere tiltak Nato og medlemslanda gjennomfører i den aktuelle krisa. Vi er i denne krisa saman, og det er mest effektivt å handtere krisa saman, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på ein pressekonferanse i Brussel onsdag.

Han viser mellom anna til at Nato bidreg med transport av medisinsk utstyr mellom medlemslanda, seinast eit fly som gjekk frå Tyrkia onsdag med utstyr til Italia og Spania. Alliansen har òg floge sjuke koronapasientar til behandling i Tyskland.

– Det er fint å sjå at dei som har overskot, kan bidra, seier Nato-sjefen.

Held fram operasjonar

Han har tidlegare forsikra at covid-19-pandemien ikkje påverkar den operative evna i Nato. Det står han framleis ved, sjølv om det no er påvist smitte blant personell i fleire av operasjonane til alliansen.

– Alt frå luftpatruljering til marinestyrkar i Norskehavet og kampen mot terror i Afghanistan held fram. Natos hovudoppgåve er å sørgje for at helsekrisa ikkje blir ei tryggingskrise, derfor må vi halde fram med å verne nær ein milliard borgarar i medlemslanda. Vi skal vidareføre ein normal aktivitet, men på ein unormal måte, utdjupar han overfor NTB.

Videokonferanse

Møtet på torsdag er ein del av dette. For første gong møtest utanriksministrane i ein videokonferanse over trygge linjer.

– Vi tek i bruk utstyr som vi bruker dagleg, mellom anna i militærøvingar og til å dele etterretning. No blir det brukt til eit sivilt ministermøte, seier han og legg til at det er viktig å vite at alliansen fungerer i krisetider òg.

– Vi er ein beredskapsorganisasjon. Handtering av kriser er noko vi har øvd på og utvikla gjennom fleire tiår, seier Stoltenberg.

Ikkje berre korona

Han minner samtidig om at andre kriser i verda ikkje forsvinn sjølv om det no er pandemien som dominerer nyheitsbiletet. Sjølv om eit to dagar langt møte no blir korta ned til eit par timars videokonferanse, har Nato fleire ting på dagsordenen.

Utanriksministrane skal mellom anna diskutere oppdraget i Irak. Der er planen at Nato etter kvart skal ta over nokre oppgåver frå den breiare koalisjonen mot IS.

I Afghanistan er alliansen i ferd med å trappe litt ned etter at USA og Taliban skreiv under ein fredsavtale i februar. Innan sommaren skal Nato etter planen ha rundt 12.000 soldatar i landet.

– Det er ikkje avgjort noko om ein ytterlegare reduksjon enno, og det vil stillast krav før det kan skje. Alle partar må stå ved løfta sine og sikre at samtalane mellom partane kan byrje, seier Stoltenberg.

Ser framover

Det blir òg ein diskusjon om refleksjonsprosessen som vart vedteke på toppmøtet i desember for å styrkje det politiske aspektet ved alliansen. Denne veka utnemnde Stoltenberg ei gruppe på fem kvinner og fem menn som skal hjelpe han i dette arbeidet fram mot det neste toppmøtet i 2021.

– Sjølv i vanskelege tider held vi fram med å sjå framover, understreka Stoltenberg på pressekonferansen.

Og for første gong skal Nord-Makedonia delta som fullverdig medlem. Landet vart formelt teke inn i alliansen som medlem nummer 30 sist fredag.

