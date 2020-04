Kosovo fjernar straffetoll mot Serbia

utenriks

EU og USA har pressa på for å få fjerna straffetollen på 100 prosent, og no har altså statsminister Albin Kurti gitt etter. Han seier han ventar gjensidige tiltak frå serbisk side. Kosovo seier Serbia i praksis hindrar import gjennom den trakasserande framferda si ved grensa.

Kurti seier tiltaket skal vurderast månadleg fram til 15. juni før det blir teke ei endeleg avgjerd. Det atterhaldet får serbarane til å reagere.

– For å vere nøyaktig, kunngjorde han berre ei mellombels oppheving av skatten, med atterhald, samtidig som han vil innføre straffetiltak mot borgarar og økonomi i Serbia, seier Marko Djuric, talsmann for Kosovo-saker for den serbiske regjeringa.

Ved å ta vekk straffetollen har Kulti fjerna eit viktig hinder for å ta opp igjen samtalane om normalisering med Serbia, som har vore leidd av EU. Det er ikkje venta at dei vil komme i gang igjen med det første. Serbia anerkjenner ikkje Kosovos sjølvstende, men ser på republikken som ein utbrytarregion.

