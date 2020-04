Koronaviruset lèt seg ikkje stanse

utenriks

Over 870.000 menneske i verda har til no fått påvist koronasmitte, nærare 460.000 av dei i Europa.

Pandemien har hittil kravd over 43.000 menneskeliv, over 30.000 berre i Europa.

Viruset spreier seg likevel raskast i USA, der ytterlegare 24.000 har testa positivt det siste døgnet og nærare 190.000 no er smitta.

Talet på døde i USA har det siste døgnet stige med 900 til over 4.000, og president Donald Trump medgir at landet no har «to helvetes dårlege veker» framfor seg.

Tidlegare i veka snakka Trump med den russiske motparten sin Vladimir Putin, som onsdag morgon sende eit transportfly med medisinsk nødhjelp til USA.

Ifølgje Putins talsmann Dmitrij Peskov har Trump «med takksemd» takka ja til tilbodet om russisk bistand.

Aukar i Spania

Talet på koronarelaterte dødsfall i Spania har auka med nærare 900 til over 9.000 det siste døgnet, opplyser helsestyresmaktene.

Av dei 102.000 som har fått påvist smitte, er 22.500 friskmelde. Nesten 5.900 låg onsdag på intensivavdeling, ein auke på 5 prosent frå tysdag.

I Iran passerte talet på dødsfall 3.000 onsdag, men der aukar talet langt mindre. 138 nye dødsfall er registrert det siste døgnet, medan tilstanden til 3.700 blir omtalt som alvorleg eller kritisk.

Fattige blir ramma hardast

I kor stor grad pandemien vil spreie seg i den fattige delen av verda, er framleis uklart. Ekspertar og hjelpearbeidarar fryktar likevel det verste.

Data frå Inform Global Risk Index viser at befolkninga i sårbare land med konflikt, fattigdom og dårleg utbygd helsesystem har tre gonger så høg risiko for å bli sjuke og seks gonger mindre sjanse for å få helsehjelp enn i vestlege land.

– Denne analysen gir eit skremmande bilde av kva vi dessverre kan forvente skjer sidan covid-19 spreier seg i land i Asia, Afrika og Midtausten, seier Cares generalsekretær Gry Larsen.

– Når ein slik pandemi oppstår, sviktar ikkje berre helsesystemet, som er sårbar frå før, men heile infrastrukturen, heile samfunnet kan komme til å svikte. Det er skremmande, seier ho.

Hardt ut mot legemiddelselskap

Leger Uten Grenser åtvarar samtidig mot at legemiddelselskap tek patent på medisinar, vaksinar og testar som kan brukast i kampen mot koronaviruset.

– At enkelte i legemiddelindustrien vel å vere ein del av problemet i staden for løysinga i den akutte krisa heile verda no er i, er hårreisande, seier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser Noreg, til NTB.

Ho meiner regjeringar verda over bør bruke si makt til å overstyre forsøk frå selskap på å monopolisere legemiddel, slik mellom anna Tyskland, Canada, Chile og Ecuador har gjort.

Tiltak reddar liv

Epidemiologar ved Imperial College i London har analysert tiltaka som er innførte i elleve europeiske land for å hindre smittespreiing, og konkluderer med at dei har redda minst 59.000 liv.

Ei rekke land opnar då også for å skjerpe tiltaka ytterlegare, blant dei Danmark, der regjeringa no vurderer å forby forsamlingar med meir enn to personar, så sant dei ikkje er i nær familie.

Austerrike innførte måndag påbod om bruk av munnbind i butikkar, sjølv om dette ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) ikkje har nokon påvist effekt i smittesamanheng.

Japan seier nei

I Japan, der rundt 3.000 har fått påvist smitte og 77 hittil er døde, avviser styresmaktene derimot behovet for å innføre strenge tiltak.

Statsminister Shinzo Abe erkjenner at det nærmar seg nasjonal krisetilstand, men ser likevel bort frå nedstenging.

– Om eg blir spurd om vi kan innføre ei nedstenging som i Frankrike, så kan vi ikkje det, seier Abe.

