Fattige har tre gonger så høg risiko for å bli smitta

utenriks

Data frå Inform Global Risk Index viser at befolkninga i sårbare land med konflikt, fattigdom og dårleg utbygd helsesystem, kan bli ramma svært hardt av koronapandemien.

Innbyggarane i desse landa har tre gonger så høg risiko for å bli sjuke og seks gonger mindre sjanse for å få helsehjelp.

Menneske i sårbare land har òg fire gonger høgare risiko for matmangel og nesten ni gonger høgare risiko for å miste inntekt og eigedom, viser analysen.

Skremmande bilde

Risikoen for å bli arbeidsledig er òg tre gonger så høg, og det same er risikoen for at desse landa vil få flyktningar.

– Denne analysen gir eit skremmande bilde av kva vi dessverre kan vente vil skje sidan covid-19 spreier seg i land i Asia, Afrika og Midtausten, seier Cares generalsekretær Gry Larsen.

– Når ein slik pandemi oppstår, sviktar ikkje berre helsesystemet som er sårbart frå før, men heile infrastrukturen, heile samfunnet kan komme til å svikte. Det er skremmande, seier ho.

Krig og konflikt

Hjelpeorganisasjonar som Care er særleg bekymra over følgjene koronapandemien kan få i krigs- og konfliktherja land som Syria, Jemen og Sør-Sudan, der innbyggarane i utgangspunktet er avhengige av nødhjelp utanfrå for å overleve.

– Dette aukar sårbarheita og skaden covid-19 kan påføre folk. Her treng vi våpenkvile umiddelbart så vi får moglegheit til å hjelpe. I tillegg må bistandsarbeidarar klassifiserast som heilt nødvendig personell så dei ikkje blir stoppa av smitteførebyggande tiltak, seier Larsen.

Same status

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland deler bekymringa og har bede om at hjelpearbeidarar får same status som helsearbeidarar, som trass i portforbod og stengde grenser får gå på jobb.

– Vi ber styresmakter om å få lov til å bli verande i felt og levere nødhjelp slik at vi kan hjelpe og verne dei mest sårbare før det er for seint, sa Egeland nyleg.

– Om hjelpearbeidarar ikkje får jobbe no, fordi dei blir stansa av nedstengingar eller blir tvinga til å vere heime, så vil viktige hjelpeforsyningar gå tapt og menneske på flukt vil miste den einaste hjelpa dei får, sa han.

(©NPK)