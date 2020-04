FN: – Den mest utfordrande krisa sidan andre verdskrigen

utenriks

– Pandemien vil føre til ein resesjon som ikkje har nokon parallellar i tidlegare historie, åtvara generalsekretæren.

Det er òg ein risiko for at kombinasjonen mellom sjukdommen og den økonomiske påverknaden av den vil bidra til «auka ustabilitet, auka uro og auka konflikt», sa Guterres under lanseringa av ein rapport om dei samfunnsøkonomiske verknadene av covid-19.

Han bad om ein mykje sterkare og meir effektiv global respons mot viruset og mot dei sosiale og økonomiske øydeleggingane koronaepidemien forårsakar.

(©NPK)