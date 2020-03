USA forlenger sanksjonane mot Iran i 60 dagar

utenriks

På Twitter skriv Morgan Ortagus at dei følgjer utviklinga i Irans atomprogram nøye, og at USA kan justere sanksjonane når som helst.

– Irans heldt fram utviding av kjernefysiske aktivitet som er uakseptabel. Den kjernefysiske utpressinga til regimet er blant dei største truslane mot internasjonal fred og sikkerheit, heiter det frå departementet.

– Som Donald Trump sa, Iran vil aldri få lov til å ha eit atomvåpen, skriv Ortagus.

Erklæringa kjem ei veke etter at FNs høgkommissær for menneskerettar Michelle Bachelet bad om at sanksjonane mot Iran blir letta eller oppheva for å ikkje hindre det medisinske arbeidet i det koronaramma landet.

Hittil er det meldt om 41.495 smittetilfelle og 2.757 dødsfall. Det kan vere store mørketal.

Styresmaktene sa allereie midt i mars, då dei hadde i overkant av 13.000 smitta, at utbrotet kan vere meir enn helsetenestene i landet kan klare å handtere, ikkje minst når landet òg er ramma av USAs sanksjonar.

