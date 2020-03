utenriks

Avlysing av planlagde operasjonar har bidrege til at 45 prosent av intensivsengeplassane er ledige, seier helseminister Jens Spahn.

Sjølv om det er venta auka behov for slike plassar og respiratorar, forsikrar han at landet ligg eit steg føre utviklinga i pandemien. Det forklarer han med omfattande testing og at dei første tilfella vart oppdaga veldig tidleg.

Tyskland har rundt 28.000 intensivbehandlingsplassar og planlegg å doble kapasiteten.

(©NPK)