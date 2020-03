utenriks

Det opplyser russiske medium tysdag. Protsenko leier avdelinga for koronapasientar ved Kommunarka-sjukehuset i Moskva.

Førre veke møtte han presidenten i landet, Vladimir Putin, i lokala til sjukehuset for å snakke om tilstrøyminga av pasientar og korleis sjukehuset klarer seg.

Putins talsmann Dmitrij Peskov seier at presidenten jamleg blir testa for viruset, og at han ikkje har vorte sjuk.

