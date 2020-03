Pandemien har kosta fleire liv i USA enn Kina

utenriks

I Kina, der epidemien starta, er det meldt om 3.305 dødsfall.

Koronaviruset har fram til tysdag kosta 1.550 menneske livet i New York, opplyste guvernør Andrew Cuomo på den daglege pressekonferansen sin tysdag.

Det siste døgnet har pandemien kosta 332 menneske livet i delstaten, opplyste han.

New York har vorte episenteret for epidemien i USA, og kapasiteten på sjukehusa er allereie sprengd. Eit hospitalsskip frå den amerikanske marinen er sett inn for å avlaste helsestellet.

Cuomo seier at ingen veit når epidemien er over. Det er likevel venta at toppen blir nådd om mellom 14 og 30 dagar.

USA er no det landet som har flest smitta. Tysdag kveld var det registrert over 166.000 stadfesta koronatilfelle, ifølgje ei oversikt frå statistikktenesta Worldometers.

