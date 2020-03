utenriks

– I heile historia til republikken har vi aldri stått overfor ei så stor krise for helse, økonomi og samfunn, seier Confindustria. Eit fall i BNP på 6 prosent vil vere den største årlege nedgangen sidan krigen.

Anslaget er basert på at «den akutte fasen av helsekrisa» er over i mai, og at dei økonomiske aktivitetane deretter blir gradvis tekne opp att.

Italia har vore stengd det meste av mars i eit forsøk på å dempe spreiinga av viruset. Over 11.500 menneske er døde så langt i pandemien.

(©NPK)