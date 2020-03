Europeisk handelsløysing med Iran på plass

utenriks

– Vi har lagt til rette for eksport av medisinske varer, og desse er no på plass i Iran, opplyser tyske styresmakter. Dei gir ingen detaljar om kva som er sendt til Iran, som er hardt ramma av koronapandemien.

Storbritannia, Frankrike og Tyskland står bak løysinga, som har fått namnet Instex. Ordninga legg opp til bytehandlar som unngår at bedrifter overfører pengar eller handlar i dollar med Iran, noko som er i strid med USAs sanksjonar mot landet.

Kort fortalt går ordninga ut på at ein europeisk importør som kjøper varer frå Iran, betaler Instex i staden for det iranske eksportfirmaet. Når eit europeisk firma sel varer til Iran, får dei betalt frå Instex. Ein tilsvarande aktør på iransk sidan, STFI, sørger for oppgjer der. Instex og STFI utvekslar informasjon slik at alle får det dei har krav på, utan at pengar kryssar grensene.

– No som den første transaksjonen er gjennomført, vil Instex og STFI jobbe med fleire transaksjonar og forbetre mekanismen, heiter det i den tyske fråsegna.

Tyskland, Frankrike og Storbritannia prøver å halde liv i atomavtalen med Iran og kritiserer USAs president Donald Trump for den harde linja hans og sanksjonar overfor iranarane.

