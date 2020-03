Dyra tek tilbake dei tomme gatene i storbyane

utenriks

I nokre av dei største byane i verda, frå Santiago i Chile til Barcelona i Spania, er det den siste tida observert dyr som vanlegvis held seg langt unna urbane strøk.

I Spania har ein bjørn spankulert rundt i Barcelona, medan sikahjortar snuser rundt på folketomme metrostasjonar i Nara i Japan.

Ein video av ein kronhjort som spring rundt i storbyen Dehradun nord i India, går som ei farsott på sosiale medium, medan Oakland i California har fått besøk av ein flokk med ville kalkunar.

I sentrum av den chilenske hovudstaden Santiago, der det er innført portforbod, har det til og med dukka opp ein nysgjerrig puma.

– Dette er område dei ein gong hadde, og som vi har teke frå dei, seier Marcelo Giagnono, som leier eit chilensk landbrukskontor, og som hjelpte politiet med å fange det store kattedyret.

Reven først ute

Tidlegare har det komme meldingar om delfinar i kanalane i Venezia, men no har dei òg dukka opp i fleire hamner ved Middelhavet.

Romain Julliard, som er forskingssjef ved Frankrikes naturhistoriske museum, seier at reven er fortroppen når ville dyr vågar seg inn i dei tomme bygatene.

– Dei endrar åtferda si veldig fort. Når ein stad blir stille, er dei der med ein gong, seier han.

Dyr og fuglar som vanlegvis lever i storbyparkane, som sporv og duer, har òg ein tendens til å utvide territoria sine, noko som gjer at områda òg blir opna opp for andre dyreslag.

Syng uforstyrra

I mange byar har innbyggjarar i karantene kunna nyte fuglesongen morgon og kveld, men ifølgje akustikkeksperten i museet Jerome Sueur betyr det ikkje at det er fleire fuglar enn før. Forklaringa er heller at mindre trafikk gjer at vi høyrer dei betre, og at dei slepper seg meir laus når annan støy forsvinn, seier han.

– Dyra ristar av seg menneskeleg lydforureining, seier Sueur og legg til at timinga ikkje kunne vore betre, sidan dei er midt i paringstida.

I fleire europeiske land er dessutan jaktsesongen innstilt – endå ei god nyheit for dei ville dyra.

Slepp å bli knust

Padder og salamandrar lever no herrens glade dagar. Risikoen for å bli knust på ein veg full av bilar, er langt mindre enn før.

Utviklinga blir stadfesta av Didier Reault, som er sjef for nasjonalparken Calanque ved Marseille.

– Dyrelivet tek tilbake det naturlege habitatet sitt i overraskande tempo, seier han.

Og det same gjeld for plantane. Villorkideane, som er freda, blir vanlegvis plukka av forbipasserande i april og mai. Men i år blir dei truleg sparte.

Kortvarig

Restriksjonane som er innførte i kjølvatnet av koronapandemien, har likevel òg ein del negative konsekvensar for naturen.

Mellom anna har arbeidet med å verne trua artar nærast stoppa opp. Og når folk igjen kan reise fritt, kan parkane komme til å bli så fulle at både dyr og plantar får seg ein skikkeleg nedtur.

Fuglar som har bygd reir i ein tom skule eller fabrikk, vil plutseleg vere i eit mylder av menneske. Avbrekket kan bli ganske kortvarig.

(©NPK)