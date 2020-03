To amerikanske musikarar døydde etter koronasmitte

utenriks

Merrill, mest kjent for å stå bak låten «I love Rock 'N Roll» døydde 69 år gammal etter komplikasjonar knytt til viruset.

Det stadfestar dottera i eit Facebook-innlegg der ho skriv at ho fekk to minutt til å seie adjø til faren. Samtidig oppmodar ho til å ta viruset alvorleg, og skriv at ein ikkje heilt skjønner alvoret før det rammar dine næraste.

– Hald dykk inne. Om ikkje for din eigen del, så for andres. For pappa. Dette er verkeleg, skriv Laura Merrill.

– Eg har akkurat mista kjærleiken i livet mitt og vil ikkje kunne klemme nokon fordi eg har vorte utsett og no må vere i to vekers karantene heime. Åleine, skriv ho.

Den 61 år gamle countrymusikaren Joe Diffie måtte òg gi tapt for viruset søndag, berre to dagar etter at han sjølv stadfesta at han var sjuk.

(©NPK)