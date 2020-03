Tankesmie: Storbritannias BNP kan falle 4 prosent i år

utenriks

– Økonomien er i ferd med å gå inn den djupaste resesjonen sidan finanskrisa, med den største kvartalsvise nedgangen vi har tal for, seier Centre for Economics and Business Research.

Dei anslår altså at dei restriktive smitteverntiltaka vil føre til at BNP blir 15 prosent mindre i dei kommande tre månadene.

Dersom det blir lempa på tiltaka i tredje kvartal, meiner dei økonomien raskt vil hente seg inn igjen i andre halvår. Arbeidsløysa blir uansett venta å stige til 7 prosent, ifølgje tankesmia.

Etter ein nedtur på 4 prosent i år, ventar dei ein vekst på 3,5 prosent i 2021. Samtidig kan det ta eit tiår å få investeringane opp til toppnivået i 2017.

(©NPK)