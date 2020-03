Saudi-Arabia aukar oljeeksporten

utenriks

Oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland eskalerer dermed ytterlegare.

– Kongeriket planlegg å auke petroleumseksporten med 600.000 fat per dag frå mai, så den totale eksporten aukar til 10,6 millionar fat per dag, seier ein talsmann for energidepartementet, ifølgje det statlege nyheitsbyrået SPA.

Saudi-Arabia er den største eksportøren i verda av olje og hadde allereie kunngjort ein kraftig auke i eksporten i april.

Måndag morgon var oljeprisen på det lågaste sidan 2003. Eit fat nordsjøolje vart onsdag omsett for 22,6 dollar på det lågaste.

(©NPK)