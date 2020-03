Helsetopp i Stockholm: – Stormen aukar i styrke

utenriks

Så langt er det ikkje teikn til at auken i behovet for sjukehusplassar går langsamare, ifølgje helsedirektør Björn Eriksson i Region Stockholm. Snarare tvert imot.

På same måte som i den kinesiske byen Wuhan, der koronapandemien byrja, blir det òg i Stockholm bygd eit provisorisk sjukehus i rekordfart. Feltsjukehuset i Älvsjömässan skal etter kvart få 600 plassar.

Allereie i løpet av ei veke kan det bli behov for å ta feltsjukehuset i bruk.

– Vi kan no konstatere at stormen er her og at den aukar i styrke. Trenden er veldig tydeleg, og han er at behovet for behandling aukar raskt dag for dag, seier Eriksson.

Så langt er 1.657 personar stadfesta smitta av koronaviruset i Stockholm, og 68 smitta har døydd.

