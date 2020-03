utenriks

Fleire av børsane steig umiddelbart etter opninga, før dei deretter byrja å falle.

Etter vel ein halvtime med handel hadde aksjemarknaden i Frankfurt gått ned 0,7 prosent. I London var nedgangen på 1,3 prosent, medan hovudindeksen på Oslo Børs hadde gått ned 2,6 prosent.

Eit veldig fall i oljeprisen bidrog til nedgangen i den norske aksjemarknaden. Etter eit prisfall på over 11 prosent vart nordsjøolje måndag morgon omsett for under 23 dollar fatet.

