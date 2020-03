Ny dyster rekord i Spania

utenriks

Dødstalet er det høgaste på eitt døgn sidan koronakrisa braut ut i Spania. Den førre rekorden vart sett laurdag.

Det spanske helsedepartementet opplyser òg at det no er 78.797 stadfesta smitta i landet. Talet har auka med over 9 prosent på éin dag.

Pablo Rodríguez, som er radiolog på eit sjukehus i Madrid, seier til nyheitsbyrået AFP at straumen av nye pasientar er som ein tsunami.

Til saman har over 6.500 koronasmitta døydd i Spania hittil. Berre Italia har fleire smitta og døde i Europa.

