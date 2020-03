utenriks

Europa er det kontinentet som er hardast ramma av pandemien.

Laurdag ettermiddag var det registrert 337.632 tilfelle av koronasmitte her. Av desse er 20.059 menneske døde, dei fleste i Italia og Spania. Desse to landa åleine står for om lag ein tredel av alle dødsfalla i Europa.

