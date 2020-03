Tyrkia har evakuert hundrevis av migrantar frå den greske grensa

utenriks

Det statlege nyheitsbyrået Anadolu fortel fredag at dei er køyrde vekk i bussar for å bli innkvarterte i pensjonat, der dei skal setjast i karantene. Når karantenen er over, kjem dei til å bli flytta til andre område av Tyrkia, heiter det vidare.

Nyheitsbyrået opplyser ikkje kor mange som har vorte transportert bort, men det har budd anslagsvis 2.000 menneske i den provisoriske leiren som har oppstått ved grenseovergangen i Edirne.

Tyrkia har så langt rapportert at 3.629 menneske er stadfesta smitta av koronaviruset, og 75 personar er døde.

– Desinfiserte leirområde

Det har ikkje komme opplysningar om at nokon av dei som har slått seg ned ved grensa, er smitta. Men ifølgje ein tyrkisk journalist desinfiserte styresmaktene leirområdet etter at bebuarane var transporterte bort.

Tusenvis av menneske har dei siste vekene samla seg ved grensa nordvest i Tyrkia i håp om å ta seg inn i Hellas og EU for å søkje om asyl. Dei dreiste dit etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan proklamerte at grensa var open, men det var berre dei tyrkiske grensevaktene som lét folk passarar, ikkje dei greske.

Dermed har mange vorte sitjande fast på grensa, og med jamne mellomrom har det vorte meldt om valdelege samanstøytar mellom personar som har prøvd å ta seg over grensa, og grensevakter utstyrt med tåregass og vasskanonar.

Hellas fornøgd

Greske styresmakter er svært fornøgd med den siste utviklinga.

– Dette er svært viktig for landet vårt og for Europa, heiter det i ei fråsegn frå regjeringa i Aten fredag.

Greske styresmakter har òg delt ein video som tilsynelatande viser ein brann i området. Det blir opplyst at videoen viser at tyrkiske styresmakter brenn telta som migrantane og flyktningane har etterlate seg.

