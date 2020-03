Titusenvis av turistar stranda i Asia

utenriks

Katmandus flyplass, som i fleire dagar har vore stengt på grunn av viruspandemien, opna fredag spesielt for den chartra Qatar Airways-maskina som tok med seg 305 personar. Dei fleste var tyske statsborgarar eller personar med band til Tyskland.

Opptil 10.000 utanlandske turistar har problem med å komme seg heim frå Nepal etter at alle flysamband og vegtrafikk er stansa for å hindre spreiinga av koronaviruset, ifølgje turiststyresmaktene i landet.

200 personar sit stranda på flyplassen i Lukla, porten til Mount Everest høgt oppe i Himalaya, tre dagars marsj frå næraste veg. Styresmaktene prøver å ordne fly for i alle fall å frakte dei til hovudstaden.

Hittil har Nepal berre registrert tre tilfelle av koronasmitte, og éin har vorte frisk igjen.

Mareritt

Over heile Asia har draumereisa blitt til eit mareritt for mange tusen turistar som ikkje klarer å komme seg heim etter at grensene vart stengde og flyavgangar kansellerte som følgje av viruspandemien.

Ksenia Vostriakova og vennene hennar skulle fly tilbake til Moskva 3. april frå Phuket i Thailand, men Singapore Airlines-flyet deira vart kansellert. No håper dei at eit fly frå Qatar Airlines dei har booka plass på 6. april, kjem seg av garde.

Thailands styresmakter innførte denne veka krisetilstand. Grensene er stengde for utlendingar, og Thai Airways har kansellert nesten alle avgangar.

Kjøpesenter, barar, restaurantar, symjebasseng og mange andre stader er stengde, men førebels er strendene på Phuket opne.

Forlenge visum

Hundrevis av turistar som ikkje kjem seg ut, stod fredag i tett kø ved eit improvisert immigrasjonskontor i utkanten av Bangkok for å forlenge visuma sine før dei går ut.

På Bali er 2.500 stranda turistar heldigare sidan indonesiske styresmakter gir automatisk visumforlenging til dei som ikkje kjem seg av garde.

På Sri Lanka, som også er nedstengt iallfall ut neste veke, seier styresmaktene at dei vil gjere det dei kan for å hjelpe anslagsvis 18.000 turistar med å komme seg heim, anten på dei flygingane som framleis går, eller med chartra fly.

